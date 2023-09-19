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棒球／孫易磊U18展王牌身手 傳進軍日本火腿接班「大王」

中央社／ 台北19日電
中華隊先發投手孫易磊投4.1局失2分（責失1分）。記者侯永全／攝影 陳宛晶
中華隊先發投手孫易磊投4.1局失2分（責失1分）。記者侯永全／攝影 陳宛晶

U18世界盃棒球賽國手孫易磊是本屆中華隊王牌投手，在世界舞台展現身手，期間日職火腿隊總經理稻葉篤紀也有現場觀看，據了解，孫易磊有望繼「大王」王柏融之後加盟火腿隊，如願旅外。

18歲強投孫易磊畢業於台灣青棒名校穀保家商棒球隊，是今年U18世界盃棒球賽中華代表隊成員，開幕戰對澳洲完封勝，預賽最後一戰對波多黎各先發好投，複賽後援對美國飆出生涯最速155公里，冠軍戰再對日本先發投4.1局僅1責失分，展現王牌架勢。

U18世界盃期間日職北海道日本火腿鬥士隊總經理稻葉篤紀多次到場觀賽，預賽中華隊與波多黎各原訂5日比賽，稻葉篤紀到台中洲際棒球場接受台灣媒體採訪時表示，此行來台會多看一些台灣好手，孫易磊也是鎖定對象之一。

中華與波多黎各比賽後來因雨延後一天舉行，稻葉篤紀也再度到場觀賽，U18世界盃複、決賽回到天母棒球場舉行，稻葉篤紀也都有到場觀看比賽。

孫易磊高一時多以打者身分出賽，雖然偶有登板投球，但是量並不多，高二開始投手、野手平均出賽，高三則多以投手身分出賽，高中3年持續成長，他曾表示很早就設立旅外目標，如今若無意外，孫易磊可望一圓旅外夢，預料近期將舉行記者會對外說明。

稻葉篤紀 棒球 日本火腿鬥士

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