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中職／「峮峮接班人」冼迪琦宣布帳號停更 發全黑圖粉絲驚壞

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟啦啦隊練習生冼迪琦。 截圖自冼迪琦IG
中信兄弟啦啦隊練習生冼迪琦。 截圖自冼迪琦IG

前「AKB48 Team TP」成員冼迪琦（小迪）成為中信兄弟啦啦隊練習生，他近日卻在個人IG發全黑圖文，嚇壞一大票粉絲。

有「峮峮接班人」之稱的冼迪琦在IG發布黑圖文，宣布16萬粉絲帳號暫停更新，因為帳號名稱還是AKB時期使用的，轉戰啦啦隊後想改名，但有藍勾勾認證需官方審核才能更改。因此冼迪琦決定暫停更新舊帳號，直到改名成功為止，她也邀請粉絲追蹤新帳號「pockydic2.0」，目前已有2.5萬粉絲。

沒想到這張黑圖嚇壞眾網友，紛紛留言表示，「看到黑圖還以為發生什麼事，好險」、「黑色圖不能亂用，很恐怖，以為發生什麼壞事」，粉絲們也祝福她改名成功。針對被誤會，冼迪琦在新帳號發限時動態寫道，「全黑圖似乎嚇到大家了，下次我發可愛的顏色好了」。

冼迪琦來自香港，今年6月從女團AKB48 Team TP畢業，擁有亮麗外型和甜美笑容，9月加入兄弟啦啦隊就造成轟動，還被封為峮峮接班人。峮峮本人先前受訪也稱讚她表現青出於藍，很適合跳啦啦隊。

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