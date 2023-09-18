日職／王柏融相隔5天上場吞K 一軍打擊率陷2成保衛戰
效力日本火腿隊的旅日好手王柏融，相隔5天再度上場打擊，結果吞下三振，終場以1：3不敵軟銀隊。
火腿今天推出伊藤大海先發，他主投7局只失1分。8局上河野竜生接替投球後放火，1出局時對近藤健介投觸身球，隨後又被柳町達敲出超前比分三壘安打，下一棒野村大樹再用突襲短打攻下第3分。
8局下2出局一壘有人時，王柏融上場代打面對松本裕樹，他前2球都揮空，第3球偏低好球未出棒，慘遭三振，無法將攻勢串聯下去，火腿終場也以1：3輸球。
王柏融9月只出賽7場，獲得1次保送，13打數1安打，單月打擊率0.077，整季打擊率下滑到0.211。
樂天金鷲隊名投田中將大美日通算已197勝，今天面對歐力士隊主投2.1局被敲7支安打狂失5分吞下敗投，本季戰績7勝10敗，這是他2021年回到日職後最短局數先發。
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