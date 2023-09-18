快訊

首例！他欠稅不繳 4600萬元保單被強制執行

嗆王力宏別胡說八道 藍心湄自責：討厭那個死八婆樣子

民眾憂遭除名...合歡山暗空公園閃「可怕紅光」 網狠酸：瞬間成地獄

日職／王柏融相隔5天上場吞K 一軍打擊率陷2成保衛戰

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 截圖自推特
王柏融。 截圖自推特

效力日本火腿隊的旅日好手王柏融，相隔5天再度上場打擊，結果吞下三振，終場以1：3不敵軟銀隊。

火腿今天推出伊藤大海先發，他主投7局只失1分。8局上河野竜生接替投球後放火，1出局時對近藤健介投觸身球，隨後又被柳町達敲出超前比分三壘安打，下一棒野村大樹再用突襲短打攻下第3分。

8局下2出局一壘有人時，王柏融上場代打面對松本裕樹，他前2球都揮空，第3球偏低好球未出棒，慘遭三振，無法將攻勢串聯下去，火腿終場也以1：3輸球。

王柏融9月只出賽7場，獲得1次保送，13打數1安打，單月打擊率0.077，整季打擊率下滑到0.211。

樂天金鷲隊名投田中將大美日通算已197勝，今天面對歐力士隊主投2.1局被敲7支安打狂失5分吞下敗投，本季戰績7勝10敗，這是他2021年回到日職後最短局數先發。

王柏融

相關新聞

日職／王柏融相隔5天上場吞K 一軍打擊率陷2成保衛戰

效力日本火腿隊的旅日好手王柏融，相隔5天再度上場打擊，結果吞下三振，終場以1：3不敵軟銀隊。 火腿今天推出伊藤大海先發，他主投7局只失1分。8局上河野竜生接替投球後放火，1出局時對近藤健介投觸身

中職／樂天女孩雅涵曝胸前刺青原因 與小時候被霸凌有關

樂天桃猿啦啦隊成員張雅涵（Kimi）身高僅152公分，但身材火辣又多才多藝，IG擁有超過76萬名粉絲。她近日和隊友十元上琳妲的YT頻道「琳妲是0蛋」，透露自己曾被霸凌，令網友感到相當不捨。 雅涵

中職／統一獅英雄女神日 韓最美模特兒金寶拉24日開球

統一獅隊「HEROINE英雄女神日」將於9月23、24日台南棒球場登場，UniGirls女孩們化身英雄女神，象徵每一位U...

黑豹旗／10月開打 首見女校參戰

二○二三年第十一屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將在十月十四日至十一月十九日舉行，今年總計一九五支隊伍角逐，包含賽史首支女...

中職／自認拚完投勝不簡單 黃子鵬：因為對手是兄弟

樂天桃猿隊今天在桃園球場以4：3擊敗中信兄弟隊，黃子鵬先發7.2局失3分，以優質內容奪下本季第9勝，連續兩季二位數勝投只...

中職／鋼龍7局7K取得對戰5連勝 悍將連19局未得分

擅長逆轉秀的味全龍隊今天早早讓比賽進入垃圾時間，前5局連連得分，最終以11：0擊敗富邦悍將隊，重返下半季第一；鋼龍先發7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦