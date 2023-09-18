中職／樂天女孩雅涵曝胸前刺青原因 與小時候被霸凌有關
樂天桃猿啦啦隊成員張雅涵（Kimi）身高僅152公分，但身材火辣又多才多藝，IG擁有超過76萬名粉絲。她近日和隊友十元上琳妲的YT頻道「琳妲是0蛋」，透露自己曾被霸凌，令網友感到相當不捨。
雅涵曾演過本土劇《戲說台灣》角色「蘭花精」，還當過外拍模特兒及歌手，她表示自己更愛唱歌。回答網友問題環節中，雅涵談到她胸前的刺青是自己的名字和蒲公英，原因是自己小時候被霸凌過。
雅涵解釋，她讀美容科班上都是女生，當時術科都拿第1名，加上比較安靜，因此同學們將她加進即時通群組痛罵。雅涵表示當然有因此掉淚，不過她的個性很兇，事發後將即時通內容截圖給教官問能不能提告，經由班導處理後事情才落幕。
雅涵也在影片中透露自己的理想對象是成熟、外表看得順眼及陽光型，因為自己身高只有152，所以不能太矮。
影片一出，網友紛紛留言表示，「看到雅涵說被霸凌那邊不自覺紅了眼眶」、「雅涵美麗的外表下擁有非常強韌的內心」、「雅涵好棒 就算遇到霸凌也沒有走偏」。
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