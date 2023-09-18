中職／統一獅英雄女神日 韓最美模特兒金寶拉24日開球

統一獅隊「HEROINE英雄女神日」將於9月23、24日台南棒球場登場，UniGirls女孩們化身英雄女神，象徵每一位UniGirls都是球場上的勝利女神，兩天開球嘉賓也有巧心安排，23日由UniGirls擔任開球嘉賓，24日則是找來擁有百萬追蹤、南韓最美模特兒金寶拉（Kim Bora）。

獅隊球團公布，23日特別安排UniGirls擔任開球嘉賓，女孩們特別設計規劃搭配舞蹈進行開球，給球迷最不一樣的視覺饗宴；24日邀請金寶拉蒞臨台南棒球場擔任開球嘉賓，為「英雄女神日」開出漂亮好球。

金寶拉是南韓超人氣模特兒兼網紅，曾參加SBS超模大賽而一夕成名，在IG已經突破百萬人追蹤，今年8月曾第二次造訪台灣，喜歡透過鏡頭拍攝台灣旅遊及美食，這次透過HEROINE英雄女神日邀請特別造訪台南城市，探索台灣每個城市的美。

當天賽前場外活動也特別規劃金寶拉拍照見面會，回饋2023年統一獅豪華季票超級球迷，活動當天將抽出幸運30組豪華季票球迷可參加拍照見面會，當天場外舞台活動也將與球迷相見歡，準備小禮物要贈送給現場球迷。