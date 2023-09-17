中職／自認拚完投勝不簡單 黃子鵬：因為對手是兄弟

樂天桃猿隊今天在桃園球場以4：3擊敗中信兄弟隊，黃子鵬先發7.2局失3分，以優質內容奪下本季第9勝，連續兩季二位數勝投只差一步，他說：「已經有過單季10勝，現在更知道自己要做什麼事。」

黃子鵬近3年出賽都達20場先發，前年投出9勝、去年12勝，今年再拿9勝，最快下一戰就可完成生涯第2次單季10勝紀錄。

他說：「如果再拿單季10勝，沒有什麼特別意義，對球隊更有幫助才是重點，而非個人成績。」

黃子鵬今天用98球完成7.2局任務，被揮出10支安打只有1支長打，把失分風險降到最低，投出5連勝，和兄弟隊鄭浩均並列本土最多勝投手。

其實投完前7局才用掉84球，黃子鵬有應有本錢拚出完投勝，但在8局上兩出局、被陳文杰轟出陽春砲後退場，由賴鴻誠、陳冠宇聯手保住勝利。

黃子鵬說：「想要完投沒那麼簡單，對手是兄弟，儘量想辦法壓制他們，再交給後面的投手。」

他表示，前幾局被掌握球路，後來有即時修正，很滿意投球內容，先發投手就是要拉長局數，能投滿7局覺得很棒。