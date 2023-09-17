中職／鋼龍7局7K取得對戰5連勝 悍將連19局未得分

擅長逆轉秀的味全龍隊今天早早讓比賽進入垃圾時間，前5局連連得分，最終以11：0擊敗富邦悍將隊，重返下半季第一；鋼龍先發7局7K、無失分，續居勝投王、三振王，等到鄭浩均未滿規定局數，就可站上投手三冠王。

鋼龍今天賽前對戰悍將取得4勝0敗，對戰防禦率僅1.34、被上壘率0.77，今天這些數據再次下修，先發7局被敲3支安打，沒有掉分，另有7次三振、1次四壞保送。

鋼龍取得對戰悍將5連勝、連續25局數無失分，本季111勝、140次三振都領先聯盟，賽後防禦率下修到3.03，僅輸給中信兄弟隊鄭浩均的2.91，不過鄭浩均目前累積96局，兄弟含今天已賽96場，明天補賽後鄭浩均就會因局數不足掉到榜外。

悍將近期嚴重熄火，連兩場遭到對手完封，加上13日的最後1局，已經連續19局沒能得分，並列本季第4長連續局數未得分紀錄，最長紀錄也是悍將所創，6月8日到13日曾連續26局未得分。

龍隊前5局就攻下10分，有趣的是4局下2出局後，郭天信轉身閃避近身球，第1時間向主審示意被打到，但隨即向休息區搖手，希望不要挑戰，但總教練葉君璋依舊提出電視輔助判決申請，結果真的擦到衣服形成觸身球，也讓下一棒劉基鴻敲出的左外野全壘打多了1分打點。

7局下吉力吉撈．鞏冠也補上一發陽春砲，本季第16轟排名聯盟第二，全場5打數4安打，敲回2分打點、跑回3分得分，打擊率2成70。