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中職／黃子鵬9勝追平鄭浩均 猿獨居榜首、兄弟掉到第3

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
黃子鵬優質先發奪下本季第9勝。圖／樂天桃猿隊提供
黃子鵬優質先發奪下本季第9勝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊投手黃子鵬今天先發7.2局失3分，成晉6局下關鍵安打超前比數，在桃園球場以4：3擊敗中信兄弟隊，逃過主場3連戰遭橫掃，終止最近3連敗、4連不勝，下半季排名獨居榜首。

黃子鵬用98球完成7.2局任務，被揮出10支安打只有1支長打，一共讓兄弟留下8個殘壘，把傷害降到最低，失3分奪下本季第9勝。

他從8月14日起，最近5場先發都贏球，勝場數追平兄弟隊鄭浩均，同為本土最多勝投手，全聯盟排名並列第2，落後味全龍隊洋投鋼龍2勝。

兄弟2局上率先展開攻勢，王政順、陳文杰連續安打攻占一、三壘，張仁瑋成功執行強迫取分戰術，攻下全場第1分，王威晨適時安打再下一城。

猿隊打線面對兄弟洋投艾士特，前5局無法破蛋，直到6局下終於開張，陳俊秀、梁家榮、林承飛先後揮出二壘打追成2：2平手。

猿隊在兩人出局二壘有人時，郭永維揮出三壘方向滾地球，王威晨接球失誤，讓猿隊延續攻勢，艾士特也退場。

兄弟中繼投手蔡齊哲面對廖健富投出保送，形成滿壘局面，再被成晉揮出兩分打點安打，猿隊6局下打了一輪，反以4：2超前。

兄弟8局上靠陳文杰右外野陽春砲追回1分，本季第5轟打退黃子鵬，終場仍以1之差落敗，中斷2連勝，下半季排名掉到第3（原和猿隊並列第1）。

艾士特先發5.2局，被揮出6支安打，其中4支二壘打，失4分只有兩分自責，吞下加盟兄弟首敗、終止4連勝。

黃子鵬 成晉

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