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日職／宋家豪後援0.2局失2分吞敗 樂天不敵歐力士

中央社／ 台北17日電
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天後援登板，投0.2局失掉2分責失分，球隊終場以4比6不敵歐力士隊，宋家豪吞下個人本季首敗。

日本職棒樂天金鷲隊今天與歐力士猛牛隊交手，樂天隊首局就有攻勢，1局上小鄉裕哉敲出安打，淺村榮斗開轟，2分砲幫助球隊取得領先。

歐力士隊前2局沒有拿下分數，3局下2人出局後中川圭太獲得保送，西野真弘敲出二壘打，森友哉安打、一棒2分幫助球隊扳平比數。

樂天隊4局上靠著阿部壽樹適時安打再度超前比分，4局下歐力士隊靠著陽春砲將比數追至3比3平手。兩隊攻勢往來，歐力士隊6局下拿下1分超前，樂天隊8局上再度將比數扳平。

宋家豪今天8局下兩隊4比4平手時登板，先被紅林弘太郎敲出二壘打，1人出局後被杉本裕太郎敲出三壘打失掉1分，再被打出滾地球失掉第2分，接著被敲出安打後退場。

樂天隊9局上沒能追回分數，宋家豪今天總計用15球投0.2局，被敲出3支安打，沒有投出三振和保送，失掉2分責失分、承擔敗投，賽後防禦率3.08。

樂天金鷲 歐力士猛牛

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