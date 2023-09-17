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中職／陳克羿罕見美技後下放 曾豪駒：不知怎麼接到球

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
桃猿投手陳克羿先發。 中央社
桃猿投手陳克羿先發。 中央社

樂天桃猿隊今天異動一軍名單，昨天對中信兄弟隊敗投的陳克羿降到二軍、拉上馮健庭，不過陳克羿在桃園主場演出罕見守備美技，讓「恰總」彭政閔大讚本季精采的一球，猿隊總教練曾豪駒笑說：「他自己也不知怎麼接到球。」

昨天兄弟、猿隊之戰5局上，高宇杰擊出陳克羿正面強襲球，打中左腳跟，他直接把球踢起來，背後用手套順勢一撈，在球未落地前完成接殺，但還是先傳一壘，官方紀錄是「投手飛球接殺出局」。

陳克羿這個美技被球迷喻為「魔術師」，有人給了10顆星，曾豪駒說：「那一瞬間，陳克羿為我們守住一支安打。」

馮健庭上、陳克羿下，曾豪駒表示，最近野手多少有傷兵，所以一軍多一名野手。

陳克羿昨天高水準守備演出，左腳踝卻出現腫脹；他表示，很久沒在一軍出賽，求好心切反而有些細節未處理好，退場後才發現腳踝問題，今天還有些痠痛，先下二軍休息。

曾豪駒 馮健庭 樂天桃猿

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