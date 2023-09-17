黑豹旗／召集令奏效！高雄女中參戰 賽史首支女校球隊
中國信託商業銀行冠名贊助2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年總計195支球隊加入戰局，經費補助下出現7支「黑豹生力軍」，高雄女中的參戰更是賽史首度出現女校球隊，今年共有110位女球員投入。
中信盃黑豹旗今天舉辦開賽記者會暨抽籤大會，教育部體育署主任秘書呂忠仁、中華棒協副理事長林華韋、中國信託銀行董事長利明献以及「黑豹大學長」岳東華、大學姐陳品薰出席同台，為賽事揭開序幕。
主辦單位及中信銀行發出召集令，邀請未曾參與以及已中斷參賽的學校投入黑豹行列，補助新台幣10萬元經費，找回9所學校重新報名，還有台北市育達高中、新北市格致高中、新北市淡江高中、新竹縣六家高中、台南市中信國際實驗教育機構、屏東縣民生家商及高雄女中七支新參賽球隊。
林華韋表示，中信盃黑豹旗是一個共享棒球的園地，今年金門、馬祖、澎湖等離島都不缺席，報名參賽，而高雄女中組隊參賽更是棒球史上值得書寫的一頁，期待大家盡情享受比賽。
中信銀行董事長利明献表示，棒球賽事往往在最後一個半局峰迴路轉，出現意想不到的結局，勉勵大家越挫越勇，走向更好的自己。
高雄女中今年才剛成立棒球隊，隊長李珦琳表示，隊員們都喜歡棒球，一直關注黑豹旗賽事，因此號召喜歡看球的同學一起組成棒球隊報名參賽，「因為實際下場投球之後，我們都覺得比起看球，更喜歡打球。」
高雄女中最終抽中12號，第一輪還不用比賽，有更多時間備戰，陣中成員雖有接觸棒球，但底子不深，李珦琳表示，目前隊員一共13人，皆為一、二年級，今年目標是順利完成比賽，吸取經驗，為明年做準備。
被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗，是全台規模最大的青棒賽事，本屆起列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，沿用不分區賽制，賽事自10月14日至11月19日於全台各地球場舉行，開幕戰將由台北市延平高中迎戰去年衛冕軍新北市穀保家商。
為了傳遞堅持到底的棒球精神，今日首播中信盃黑豹旗年度影片「勇敢追求」，透過鏡頭記錄去年勇闖冠軍戰的高雄市普門高中球隊故事。為球隊掌舵的總教練洪榮宏，場上操兵累哭球員，轉身下場又挽起袖子為孩子煮麵；辭去工作的勇志爸爸，陪伴孩子四處征戰直播球賽，叮嚀孩子，「別像爸爸一樣，年紀一大把才知道身體有棒球魂。」
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