跨聯盟籃賽／下一步國內、國外不設限 游艾喆：先把自己準備好

身為跨聯盟籃球邀請賽唯一的大學隊伍，政治大學雄鷹男籃今天在當家後衛游艾喆20分、9助攻、8籃板、5抄截全能發揮下，以87：76擊敗SBL前冠軍台銀隊，明年將投入職業賽場的游艾喆賽後透露，對下一步不設限，重點是先把自己準備好。

游艾喆今年3月除助政大完成UBA公開男一級3連霸，個人除獲得MVP也完成助攻王和抄截王3連霸成就，今年成都世大運也助隊打下隊史最佳的第11名，並再度成為賽事助攻王和抄截王。

成大學最受矚目的球員，游艾喆今天再展現身手，對上台銀繳出全能數據，但他謙虛說：「我還是有很多地方可以加強，自己身體強度還沒有到可以適應到職業場上，還有很多可以學，希望多學一些東西，最後一年幫助球隊、提升一個層次。」

跨聯盟邀請賽的參賽隊伍包括SBL、職籃T1聯盟和PLG，游艾喆不諱言，會想在這次特別舞台展現自己，「會想證明自己可不可以在明年銜接職業這條路，也會想去挑戰同位置的球員。」

政大學長林彥廷今年投入中國大陸CBA選秀並獲得青睞，游艾喆成都世大運好表現也讓自己知名度提升不少，不過他強調，不會設限未來發展，教練團也會幫他規劃，先專注在最後一年大學舞台，「不會設限在國外或留在國內，先把自己準備好。」

政大教頭陳子威也提到，早從游艾喆大二打完，就有職業隊想接觸，UBA上個學年拿到MVP後，球隊今年暑假也用心規劃，如何幫助游艾喆成長，「世大運後不管日本、菲律賓，都遇到很好選手，很有強度，他（游艾喆）的表現也沒到那麼穩定，也有打不好的時候。」提升心理素質、磨練進攻手段是政大給游艾喆最後一年的目標。

台銀後衛張家禾也十分肯定游艾喆，他說：「這場前，對他的能力我們都很讚賞，也看過他的情搜影片，今天也盡力在守。他也是很棒的球員，很難守，也要和他鬥智。」他還補充，今天實際交手，有感受游艾喆中距離進步滿多。