黑豹旗／「放下沒這麼簡單」 林樺慶回高苑執教有目標

28歲職棒退役投手林樺慶以新身分出席黑豹旗記者會，林樺慶直言「要放下沒這麼簡單」，選擇回母校高苑工商執教也當作回饋，除了學習怎麼當好教練，也盼帶學弟重返「綠色怪物」榮光。

林樺慶中職生涯先後效力過Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）、中信兄弟隊，2021年季後被釋出，一度加入業餘台南市成棒隊，希望等待重返中職舞台的機會，直到今年6月做出決定，先放下球員生涯、回到母校高苑工商擔任教練。

林樺慶直言，「要放下不是這麼簡單」，但他也提到一直對教球有興趣，也有規劃未來可能從事教練工作，身為球員要有危機意識，從球員生涯退下來只是早晚問題。

林樺慶接受邀約、剛好有機會回到母校執教，目前主要負責協助指導高苑投手群，他表示，教球員的成就感和自己當選手不一樣，教球員需要注意的面向很多，包括需要時常提醒球員們保持專注度，高中除了技術面、重要的還是教育。

林樺慶今天出席黑豹旗全國高中棒球大賽記者會也勾起許多高中時期的回憶，他表示，印象最深刻的有兩個比賽，第一個是高二打金龍盃青棒賽，冠軍戰後援登板對西苑高中，幫助球隊守住危機，當年拿下2個大獎，分別是投手獎和最有價值球員獎（MVP）。

林樺慶另外一個印象深刻的比賽是高三打高中木棒聯賽，當時要挑戰隊史首度木棒聯賽3連霸，但冠軍戰輸給穀保家商。

林樺慶表示，選擇回到母校執教算是回饋，8月開始教練工作，執教初登場預計是9月底的立德盃青棒賽，希望自己的技術和經驗可以帶給學弟們幫助，除了一邊學習怎麼當個好教練外，也希望可以帶領學弟們找回「綠色怪物」的榮光。