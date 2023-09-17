黑豹旗／195隊10月14日起熱鬥！陳睦衡拚冠：這是大賽
2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月14日開打，今年共有來自全國195隊、超過4000名球員參賽，穀保家商尋求衛冕，隊長陳睦衡感受到關注度增加，「黑豹旗對我們來說是大比賽。」
中信盃黑豹旗今天舉辦開賽記者會，主辦單位及中國信託商業銀行發出徵召令、祭出補助辦法下，找回9所學校重新報名，其中新北林口高中暌違5年再次參賽，還有高雄女中、屏東民生家商、新北格致中學、新北淡江高中、台北育達高中台南中信國際實驗教育機構及新竹六家高中等，7支首次參加隊伍。
中華棒協副理事長林華韋表示，今年共有101位女黑豹參加，也有7名女教練，最特別是，首度有女校參戰，高雄女中以13名女子軍應戰，「這恐怕是世界首見了，展現出現代奧林匹克男女平權的精神。」
今年起，黑豹旗的比賽成績也會作為下屆U18世界盃中華隊遴選的參考賽事之一，剛打完今年U18、拿下亞軍的陳睦衡今天作為穀保家商代表出席，被不少其他球員認出，陳睦衡說：「黑豹旗對我們來說原本就是大比賽，現在更重要了。」
中國信託商業銀行長期贊助賽事，董事長利明献今天也到場出席，他表示：「今年台灣棒球很熱，包括剛比完的U18、上半年的世界棒球經典賽也在台灣舉行，接下來就是10月的黑豹旗。」
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