中職／防禦率王暫到明天 鄭浩均21日再登板拚第10勝

中信兄弟、樂天桃猿隊下半季排名並列榜首，今天在桃園球場交手，兄弟明天轉戰台南球場對決統一獅隊，近7天將有6場比賽，昨天空降防禦率王的鄭浩均，預定21日在天母球場對戰味全龍隊，挑戰本季第10勝，再向中華隊報到、備戰杭州亞運。

鄭浩均本季出賽19場（17場先發），戰績9勝5敗1救援、防禦率2.91，昨天補滿投球局數後，躍居中職防禦率排行榜第1，龍隊洋投鋼龍3.17居次。

兄弟本季出賽95場，鄭浩均目前投96局，防禦率王頭銜可維持到明天，直到象獅大戰賽後暫時讓位。

另外，鄭浩均9勝是本土勝投手、全聯盟排名第2，只落後鋼龍1勝，依照投1休4的節奏，21日天母再上。

兄弟總教練彭政閔表示，鄭浩均預定21日再登板，不會限制投球數，不過還是要看他的投球狀況。