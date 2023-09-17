世界盃女棒／小組賽大勝法國 中華隊4勝1敗分組2晉級決賽
世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽最後一戰中華隊今天與法國交手，中華隊全場敲出16支安打，謝鈺瀅單場2安2打點，率隊以15比5擊敗法國，以分組第2名晉級明年世界盃決賽。
世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽在日本廣島舉行，中華隊依序擊敗古巴、委內瑞拉和波多黎各，已經確定晉級2024年世界盃決賽，昨天不敵地主日本隊，今天小組賽最後一戰與法國交手。
今天比賽前半段中華隊一度1比5落後，3局下追分，靠著接連四壞保送、謝鈺瀅三壘打先追回2分，再靠著失誤跑回第4分，中華隊攻勢延續，吳佳芳安打推進，再靠著犧牲打送回追平分，張甄芸安打超前比數，賴巧綺一棒2分幫助球隊拉開領先差距，中華隊3局下攻下7分、奠定勝基。
中華隊4局下再起攻勢，靠著單局5支安打、其中4支是二壘打，一口氣再拿5分，6局下再拿2分，順利拿下比賽勝利；中華隊今天敲出16支安打，謝鈺瀅單場2安都是長打，3局下敲出三壘打、4局下敲出二壘打，貢獻2分打點有2得分。
中華隊小組賽戰績4勝1敗，以分組第2名晉級明年決賽，日本隊以分組第1名晉級，第3名晉級隊伍為委內瑞拉與波多黎各比賽勝隊。
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