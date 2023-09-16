中職／鄭浩均奪第9勝空降防禦率王 兄弟趕上龍頭了

兩位新人王候選的同場較勁，中信兄弟隊鄭浩均技高一籌，今天先發5.1局失3分，兄弟終場以9：4擊敗樂天桃猿隊，戰績追平猿隊，兩軍並列下半季第一；鄭浩均不僅拿下本季第9勝，還補足局數，防禦率2.91空降榜首，以防禦率王身分度過明天的26歲生日。

猿隊由陳克羿先發，此役投4.1局被敲6安打、失5分，陳子豪1局上就敲兩分砲，猿隊第4局守備兩度策動雙殺不成，讓兄弟得以延續攻勢，單局攻下2分超前。

第5局首位打者高宇杰打回投手方向，陳克羿的鞋子先碰了一下，手套往背後一伸，反彈起來的球正好進入他的手套，完成魔術般的美技，但也在這一個出局數之後開啟危機，接連讓王威晨、岳政華敲安上壘，猿隊換上王志煊接手，被許基宏敲安、再掉1分記在陳克羿帳上。

曾仁和在6局接手投球，讓落後差距持續膨脹，王政順先靠失誤上壘，兄弟第8、9、1棒連續3支安打，單局再攻下2分，取得7：3領先。