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中職／鄭浩均奪第9勝空降防禦率王 兄弟趕上龍頭了

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊鄭浩均先發5.1局失3分，賽後以2.91空降防禦率王。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊鄭浩均先發5.1局失3分，賽後以2.91空降防禦率王。圖／中信兄弟隊提供

兩位新人王候選的同場較勁，中信兄弟鄭浩均技高一籌，今天先發5.1局失3分，兄弟終場以9：4擊敗樂天桃猿隊，戰績追平猿隊，兩軍並列下半季第一；鄭浩均不僅拿下本季第9勝，還補足局數，防禦率2.91空降榜首，以防禦率王身分度過明天的26歲生日。

猿隊由陳克羿先發，此役投4.1局被敲6安打、失5分，陳子豪1局上就敲兩分砲，猿隊第4局守備兩度策動雙殺不成，讓兄弟得以延續攻勢，單局攻下2分超前。

第5局首位打者高宇杰打回投手方向，陳克羿的鞋子先碰了一下，手套往背後一伸，反彈起來的球正好進入他的手套，完成魔術般的美技，但也在這一個出局數之後開啟危機，接連讓王威晨、岳政華敲安上壘，猿隊換上王志煊接手，被許基宏敲安、再掉1分記在陳克羿帳上。

曾仁和在6局接手投球，讓落後差距持續膨脹，王政順先靠失誤上壘，兄弟第8、9、1棒連續3支安打，單局再攻下2分，取得7：3領先。

鄭浩均先發5.1局被敲6安打、失3分，賽後防禦率上漲為2.91，但本季累積96局投球，而今天為兄弟本季第95場出賽，他正好跨過進榜門檻，超越味全龍隊鋼龍的3.17，空降防禦率王寶座，將在兄弟下周一與統一獅隊之戰後退位。

陳子豪敲出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供
陳子豪敲出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供

鄭浩均 樂天桃猿 中信兄弟

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