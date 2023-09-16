快訊

日本名店出包！端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

iPhone 15在陸預售擠爆官網 果粉笑：躲得過初一、躲不過15

嫌噪音砍死高雄夫妻！凶嫌被捕後全程緘默 法院3理由裁定羈押

世界盃女棒／中華隊打線受制 0:2不敵日本吞首敗

中央社／ 台北16日電
世界盃女子棒球錦標賽台灣隊（圖）小組賽3連勝後已確定取得2024年決賽門票，16日則與地主日本隊交手，台灣打線無法突破，終場以0比2吞首敗。（WBSC世界棒壘球總會提供）中央社
世界盃女子棒球錦標賽台灣隊（圖）小組賽3連勝後已確定取得2024年決賽門票，16日則與地主日本隊交手，台灣打線無法突破，終場以0比2吞首敗。（WBSC世界棒壘球總會提供）中央社

世界盃女子棒球錦標賽中華隊昨天拿下預賽3連勝、確定取得明年決賽門票，今天與地主日本隊交手，中華隊打線無法突破，終場以0比2吞首敗，明天小組賽最後一戰將與法國碰頭。

世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽在日本廣島舉行，除了台灣、日本外，還有法國、古巴、波多黎各和委內瑞拉，比賽採單循環賽制，前2名球隊晉級2024年世界盃決賽，另外1席外卡資格由國際排名決定。

台灣此次小組賽依序擊敗古巴、委內瑞拉，昨天再擊敗波多黎各，拿下小組賽3連勝，確定取得世界盃決賽門票。

台灣今天與地主日本隊交手，日本隊先發投手小野寺佳奈展現壓制力，中華隊1局上靠著失誤上壘，2局上有敲出1支安打，3局上單局出現2支安打，但攻勢都沒能串聯、沒有拿下分數。

日本隊今天3局下2人出局後靠著三浦伊織安打、盜壘、川端友紀適時拿下1分，4局下再靠著保送、犧牲打、岩見香枝安打再添1分。

中華隊先發投手王筱蒨投4局被敲出6支安打，投出1次三振、1次保送，失掉2分責失分，承擔敗投；日本隊先發投手小野寺佳奈7局完封勝，被敲4支安打，投出6次三振，表現亮眼。

棒球 中華隊

延伸閱讀

圖輯／郭郁政難擋獅隊打線 4局失3分退場

中檢測日船壓艙水查放射性物質 未發現超標

TAIWAN PLUS文化祭東京起跑 洪瑞珍、蜷尾家受青睞

自衛隊軍車現蹤泰國 日本防衛裝備廳調查

相關新聞

中職／生日前夕空降防禦率王 鄭浩均：沒有想當什麼王

26歲生日前一天，中信兄弟隊鄭浩均以2.91空降防禦率王寶座，他霸氣宣言：「沒有想說要當什麼王，只想把我份內工作做好，盡...

中職／鄭浩均奪第9勝空降防禦率王 兄弟趕上龍頭了

兩位新人王候選的同場較勁，中信兄弟隊鄭浩均技高一籌，今天先發5.1局失3分，兄弟終場以9：4擊敗樂天桃猿隊，戰績追平猿隊...

中職／有無隊友援護差多少？布雷克：世界級差距

統一獅隊今晚1分、1分慢慢蠶食，最終以7：0擊敗味全龍隊，享受著隊友的援護，讓獅隊先發投手布雷克稱讚：「這是世界級的差距...

中職／兒子每天問何時買玩具 蘇智傑終於開轟：回去好交代了

每天被兒子問「什麼時候可以買玩具？」統一獅隊蘇智傑今晚終於開轟，敲出下半季第1發全壘打，也是相隔79天的全壘打，賽後蘇智...

中職／蘇智傑「睡醒」隔79天開轟 獅隊擒龍6連勝

統一獅隊蘇智傑沉睡等了2個多月終於「醒了」，今晚作客天母棒球場敲出下半季首轟，也是個人本季第10轟，幫助球隊以7：0擊敗...

中職／怎麼接的？陳克羿腳跟踢球 精準送進自己手套

桃園棒球場今天由兩位新人王候選同場先發，樂天桃猿隊陳克羿投不滿5局退場，但第5局上演變魔術般的神接球，讓中信兄弟隊教頭彭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦