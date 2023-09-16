世界盃女棒／中華隊打線受制 0:2不敵日本吞首敗
世界盃女子棒球錦標賽中華隊昨天拿下預賽3連勝、確定取得明年決賽門票，今天與地主日本隊交手，中華隊打線無法突破，終場以0比2吞首敗，明天小組賽最後一戰將與法國碰頭。
世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽在日本廣島舉行，除了台灣、日本外，還有法國、古巴、波多黎各和委內瑞拉，比賽採單循環賽制，前2名球隊晉級2024年世界盃決賽，另外1席外卡資格由國際排名決定。
台灣此次小組賽依序擊敗古巴、委內瑞拉，昨天再擊敗波多黎各，拿下小組賽3連勝，確定取得世界盃決賽門票。
台灣今天與地主日本隊交手，日本隊先發投手小野寺佳奈展現壓制力，中華隊1局上靠著失誤上壘，2局上有敲出1支安打，3局上單局出現2支安打，但攻勢都沒能串聯、沒有拿下分數。
日本隊今天3局下2人出局後靠著三浦伊織安打、盜壘、川端友紀適時拿下1分，4局下再靠著保送、犧牲打、岩見香枝安打再添1分。
中華隊先發投手王筱蒨投4局被敲出6支安打，投出1次三振、1次保送，失掉2分責失分，承擔敗投；日本隊先發投手小野寺佳奈7局完封勝，被敲4支安打，投出6次三振，表現亮眼。
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