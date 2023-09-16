中職／蘇智傑「睡醒」隔79天開轟 獅隊擒龍6連勝

統一獅隊蘇智傑沉睡等了2個多月終於「醒了」，今晚作客天母棒球場敲出下半季首轟，也是個人本季第10轟，幫助球隊以7：0擊敗味全龍隊、取得6連勝，季初的承諾讓他接下來又要帶兒子去挑玩具了。

獅隊先發投手布雷克成功抑制龍隊打線，7局被敲5支安打，沒有掉分，另有4次三振、2次四壞保送，收下本季第7勝，防禦率3.18超越德保拉排名聯盟第二，第一的鋼龍僅以3.17微幅領先。

前8局獅隊除了2局上都有得分，剛好都進帳1分，首局是邱智呈靠失誤衝上三壘後，陳傑憲高飛犧牲打得分，接著陳鏞基、黃勇傳、蘇智傑、邱智呈的安打，在3到6局各貢獻1分打點。

7局上蘇智傑第一個站上打擊區，面對久未登板的呂偉晟，一棒將球掃出右外野全壘打牆，陽春砲打回團隊第6分，單季10轟則是他相隔2年再次締造雙位數全壘打的賽季。

蘇智傑今年上半季打擊率3成25、9轟、43分打點，然而最後1轟是6月29日，接下來79天沒開轟，到今天終結乾旱；由於季初他承諾只要開轟就帶兒子去挑玩具，這段低潮期就連兒子都忍不住問：「為什麼沒打全壘打，是不是都在睡覺？」

8局上蘇智傑的安打為獅隊再添1分，個人5打數3安打、3分打點，首度先發游擊手的黃勇傳安打也跑了出來，4打數2安打、1分打點。