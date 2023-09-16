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中職／杜禹鋒二軍訓練不怕嚴格 振總盯守備穩定度提升

中央社／ 桃園16日電
台東體中畢業內野手杜禹鋒9月開始投入中華職棒樂天桃猿隊二軍訓練，他16日表示，目前訓練量都還在可以負荷的範圍內，但感覺重頭戲要到秋訓和春訓才會知道，會努力準備好自己。中央社
台東體中畢業內野手杜禹鋒9月開始投入中華職棒樂天桃猿隊二軍訓練，他16日表示，目前訓練量都還在可以負荷的範圍內，但感覺重頭戲要到秋訓和春訓才會知道，會努力準備好自己。中央社

台東體中畢業內野手杜禹鋒9月開始投入中職樂天桃猿二軍訓練，二軍總教練陳瑞振盯游擊守備，經過「振總」提點，杜禹鋒自評穩定度更好，希望按部就班磨練，目標就是站上一軍舞台。

杜禹鋒有入選今年U18世界盃棒球賽培訓隊，但沒有留在正選名單中，9月初就開始投入職棒二軍訓練，他表示還在適應職棒的訓練步調，學生時期放假是六、日，平時還要上課，進到職棒後休假是週一、幾乎每天都是訓練，面對新環境一切都還在熟悉。

至於職棒二軍訓練量，杜禹鋒表示目前都還在可以負荷的範圍，但感覺重頭戲要到秋訓和春訓才會知道，會努力準備好自己，台東體中畢業的學長林政華也有傳訊息關心他適應狀況。

杜禹鋒國中到高一是守游擊為主，高二開始移防二壘，他也透露進到職棒後，目前游擊守備練得比較多，有一陣子沒有守游擊、有一些動作變得生疏了，也有不這麼扎實的地方，都需要再加強磨練。

杜禹鋒表示，過去就有耳聞桃猿二軍總教練陳瑞振以嚴格出名，但不會害怕嚴格的訓練，二軍守備訓練時，陳瑞振有時也會站在他身旁一對一提點，給很多守備上的建議，杜禹鋒表示，經過陳瑞振幫忙調整過後，守備接傳球變得比較輕鬆，穩定度也有變好。

樂天桃猿 中職 棒球

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