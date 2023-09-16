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中職／怎麼接的？陳克羿腳跟踢球 精準送進自己手套
桃園棒球場今天由兩位新人王候選同場先發，樂天桃猿隊陳克羿投不滿5局退場，但第5局上演變魔術般的神接球，讓中信兄弟隊教頭彭政閔都瞇起笑眼。
陳克羿此役先發4.1局共用82球，被敲6安打、失5分，陳子豪1局上就敲兩分砲，兄弟持續從他手中取分，猿隊第4局守備兩度策動雙殺不成，讓兄弟得以延續攻勢，單局攻下2分超前。
精彩畫面出現在第5局首位打者，高宇杰打回投手方向，陳克羿的鞋子先碰了一下，手套往背後一伸，反彈起來的球正好進入他的手套，完成魔術般的美技。
然而陳克羿也在這一個出局數之後開啟危機，接連讓王威晨、岳政華敲安上壘，猿隊換上王志煊接手，被許基宏敲安、再掉1分記在陳克羿帳上。
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