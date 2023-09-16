中職／當三壘「操」人不擔心 劉基鴻要靠腳步減少失誤

味全龍隊劉基鴻今年在三壘鎮守了96場、833.1局，不僅突破個人新高，也是今年中職所有三壘手中最「操」，不過進行飲食控制後體能已不是負擔，更在意守備時腳步的流暢度，劉基鴻說：「今年比較多傳球失誤。」

今年劉基鴻在三壘的角色吃重，聯盟守備局數第二多的王威晨也才647局，跟劉基鴻還有大段差距，但跟去年守91場、776局相比，劉基鴻反而覺得身體狀況更好，「因為飲食、休息都有比較注重。」

劉基鴻從6月開始就跟著吉力吉撈・鞏冠控制飲食，少油、少鹽不吃宵夜，換來隔天起床後更輕盈的身體，就連原本熱愛的零食也慢慢戒掉，劉基鴻說：「從1周吃1次拉長到1個月，現在完全不吃，像是炸物一開始也會嘴饞，但現在已經沒有感覺。」

去年劉基鴻在三壘的守備率是0.949，今年卻下滑到0.923，隨著守備場次、局數增加，失誤數字也從14次變成19次，劉基鴻說：「今年不太穩定，一些小動作容易跑掉，一開始重心沒踩好就出手，導致比較多傳球失誤。」

每場賽前內野教練劉榮華都會幫忙盯著動作，只要有點跑掉都會提醒，劉基鴻說：「畢竟每天狀況不同，都會有點差異，教練他看得也比較仔細，會針對小細節去做提醒。」

雖然守備數據下滑，但劉基鴻今年在場上仍有不少美技鏡頭，對自己的信心也沒因此受挫，他說：「告訴自已，不可能一直保持完美，去看影片知道為何失誤，才有方法去修正，不會因為害怕就不去看。」