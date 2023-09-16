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中職／林佳緯下周一軍隨隊 能否「開箱」要看林安可

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
結束U18世界盃的林佳緯，已向統一獅報到。記者余承翰／攝影
結束U18世界盃的林佳緯，已向統一獅報到。記者余承翰／攝影

中職各隊新秀陸續向球隊報到，統一獅隊總教練林岳平對第一指名林佳緯也有安排，下周將跟隨一軍一起訓練，雖然本季暫無升上一軍的計畫，但餅總也指出，林安可去亞運後，外野會多一個位置，就看屆時二軍表現。

穀保家商畢業的林佳緯曾是投打二刀流，但後期專注在打擊上，今年入選U18世界盃中華隊也是以外野手為主，僅在預賽大比分領先波多黎各時曾短暫登板。

林佳緯結束U18世界盃賽事後開始邁入職棒生涯，林岳平表示，下周球隊回到台南主場，林佳緯會來跟著一軍訓練，但今年升上一軍的機會不高，「看林安可去亞運後，要從二軍找人，林佳緯會先在二軍出賽，到時候再看狀況。」

獅隊今年支援3名球員參加亞運中華隊，林安可、林子豪及古林睿煬，林岳平表示，林子豪的三壘位置有潘傑楷，由於下周可能有人員異動，屆時為了空出名單，可能提前將林子豪下放二軍。

至於古林睿煬留下的先發輪值空缺，林岳平認為問題不大，因球隊目前採取4名洋投在一、二軍輪替的方式，加上胡智爲足以應付賽程，蘭道爾就是因為配合循環，先發2場後就下二軍。

林佳緯 林岳平 林安可

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