聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林佳緯下周一軍隨隊 能否「開箱」要看林安可
中職各隊新秀陸續向球隊報到，統一獅隊總教練林岳平對第一指名林佳緯也有安排，下周將跟隨一軍一起訓練，雖然本季暫無升上一軍的計畫，但餅總也指出，林安可去亞運後，外野會多一個位置，就看屆時二軍表現。
穀保家商畢業的林佳緯曾是投打二刀流，但後期專注在打擊上，今年入選U18世界盃中華隊也是以外野手為主，僅在預賽大比分領先波多黎各時曾短暫登板。
林佳緯結束U18世界盃賽事後開始邁入職棒生涯，林岳平表示，下周球隊回到台南主場，林佳緯會來跟著一軍訓練，但今年升上一軍的機會不高，「看林安可去亞運後，要從二軍找人，林佳緯會先在二軍出賽，到時候再看狀況。」
獅隊今年支援3名球員參加亞運中華隊，林安可、林子豪及古林睿煬，林岳平表示，林子豪的三壘位置有潘傑楷，由於下周可能有人員異動，屆時為了空出名單，可能提前將林子豪下放二軍。
至於古林睿煬留下的先發輪值空缺，林岳平認為問題不大，因球隊目前採取4名洋投在一、二軍輪替的方式，加上胡智爲足以應付賽程，蘭道爾就是因為配合循環，先發2場後就下二軍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言