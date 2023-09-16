中職／裁判來看他手套上的「B」 艾里歐：喜歡嗎？

中信兄弟隊洋投艾里歐手套上大大的「B」字，昨天面臨樂天桃猿隊總教練曾豪駒提出疑問、裁判檢查，最終放行，艾里歐回想當下狀況，腦中浮現兩個可能，一是顏色太亮，「或者是他很喜歡我的手套。」

昨天兄弟、猿隊之戰進行到2局下，艾里歐上場前，曾豪駒上前表達對他的手套有疑慮，主審蘇建文召集裁判討論，最終認定無違規、可繼續使用，最終艾里歐先發7局失3分、無關勝敗。

曾總今天賽前受訪指出，昨天一開始看是感覺「B」的位置有點亮，擔心影響打者視覺，因此有詢問裁判是否合乎規定。

艾里歐先前使用的是一咖黑色手套，這咖紅色手套是近期請託球探幫忙訂製，印有隊徽及他的中文名字「艾里歐」，昨天是第二次在比賽中使用。

艾里歐笑說，昨天看到裁判走過來，「我有想過，可能是因為顏色太亮眼，所以裁判想要檢查，又或者是裁判很喜歡，所以想要拿走。」手套上繡有中文名字，也是令他很中意這咖新手套的點，被問到是否有試著學寫自己的中文名字，他說雖然還不會，但有試著照球衣名字邊看邊學，之後還打算找翻譯教他。

艾里歐本季至今先發7場，有6場優質先發，但目前僅在初登板拿到1勝，頗有「問天」體質，艾里歐對此表示，好投拿不到勝投的狀況，之前自己也偶會碰到，「棒球比賽本來就是這樣，除了運氣之外，還需要攻守的配合，才能拿到勝投。」他說球隊有贏才是最重要的事，「那也是我來到台灣的目的，就是要幫助球隊拿到勝利。」