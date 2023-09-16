中職／林靖凱遭觸身休一下 黃勇傳首度扛游擊

統一獅隊先發游擊手今天換上新面孔，新秀黃勇傳一軍生涯首次守備游擊，總教練林岳平認為是目前陣中最適合人選，原本主力游擊手林靖凱因觸身球打到手，決定讓他多休1天。

黃勇傳是2022年季中選秀獅隊第1指名，高中時期游擊、二壘都有守過，但進入職棒後在二軍持續磨練相同守位，只不過升上一軍後都放在二壘，今天得知自己要守游擊，黃勇傳說：「應該沒問題吧，二軍都有守過。」

原本這個調度昨天就要啟動，但比賽因雨延期，今天獅隊在天母球場改戰味全龍隊，將黃勇傳排上先發游擊手、第9棒，林岳平表示，黃勇傳雖然在一軍沒守過游擊，但練習都有守，「守備教練認為目前陣容來看，他是適合人選」。

林靖凱因為14日出賽時被觸身球打到右手腕，昨天因雨延賽、後天獅隊休兵，因此林岳平認為，今天讓他在板凳待命，等於有3天休息時間，「他現在傳球沒有問題，但握棒力道差不多6成，是可以下場，但不要硬上，他還是會在後段準備。」