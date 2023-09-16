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日職／宋家豪百中繼入袋台灣第一人 4年野望成真

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，1局無失分的表現取得本季第13次中繼成功，也達成生涯第100次中繼成功，締造台灣第一人紀錄。

宋家豪去年就達成生涯103個中繼點，但中繼成功僅87次，季後將生涯100次中繼成功設為今年目標，事實上這個野望更早之前就埋在宋家豪心中，2019年季後受訪時，宋家豪就想締造這個「不一樣的紀錄」。

今天樂天與歐力士隊之戰，賽前宋家豪已經99次中繼成功「聽牌」，6局打完樂天以3：1領先，宋家豪在7局登板接替岸孝之，雖然被敲出1支安打，但另外3個出局數都用滾地球抓下，14球投完1局無失分，保住球隊領先，確定進帳中繼成功。

宋家豪從2019年起成為樂天牛棚主力，連續5季都單季至少10次以上中繼成功，其中3季達陣20次中繼成功，將台將紀錄推升到不同境界，原本最多是許銘傑的39次中繼成功（45次中繼點）。

宋家豪 樂天金鷲

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