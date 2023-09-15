中職／盜盜盜盜！兄弟快腿壓制桃猿 呂彥青跨局沒問題

中信兄弟隊今晚戰術連發，安打數雖比對手少4支，但仍以5：3在延長賽中擊敗樂天桃猿隊，4次盜壘有2次集中10局上，速度戰壓迫製造對手失誤，今年在延長賽拿下5勝是聯盟最多。

兄弟今天前兩局就取得2：0領先，第6局也有1分，這3分中的2分，都是王威晨敲安後盜壘進占得點圈，陳子豪敲安拿下，總教練彭政閔表示：「今天以安打串連加上腳程的方式得分，對近期球隊的攻勢來說是最好的幫助，士氣大振。」

只不過猿隊也追平比數，到延長賽10局上，兄弟再次發動快腿，1出局後岳政華敲安上壘，接著盜壘成功還靠對手傳球失誤站上三壘，2出局後王政順的三壘滾地球再造成失誤，得到超前分，陳文杰敲安追加1分打點，也一度盜上二壘。

彭政閔指出，今天團隊4次盜壘有戰術也有選手自己發動，10局上岳政華的盜壘是球隊戰術，「在那個情況下，是比較適合這麼做，岳政華自己時機也抓得不錯，讓投手、捕手比較有壓力。」

守住最後2局的呂彥青拿下勝投，雖然被敲出2支安打都是二壘打，但力保不失，呂彥青說：「滿久沒投跨局，不過之前有過經驗，所以不會有很大負擔。」

10局下1出局二壘有人時，呂彥青被馬傑森打了一支界外全壘打，現場猿迷大聲嘆息，呂彥青自己也被嚇一跳，但仍解決掉馬傑森，此時投手教練王建民喊出暫停，原來是要讓剛剛去一壘補位的呂彥青喘一下，最後三振掉成晉收工。

兄弟今年打了13場延長賽是聯盟最多，戰績是5勝4敗4和，第二多是樂天桃猿隊的12場、4勝4敗4和，兩隊正是今年最會出現延長賽的隊伍。