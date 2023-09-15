中職／猿隊「誤」事 呂彥青救火2局守護勝利

在今晚桃園棒球場斷斷續續的雨勢中，樂天桃猿隊與中信兄弟隊形成拉鋸戰，緊繃的弦在第10局斷裂，猿隊單局2次失誤將勝利拱手讓人，兄弟終結者呂彥青守住最後2局，以5：3拿下勝利，猿隊與味全龍隊無勝差，靠勝率些微領先仍保住第一。

兄弟今晚先攻下2分，1局上王威晨敲安盜上二壘，2出局後陳子豪的安打先馳得點，2局上則是回歸打線的許基宏敲出陽春砲，也是個人繼9月9日後連兩場開轟。

猿隊在開賽面對兄弟先發投手艾里歐吞了4顆鴨蛋後，5局下先是成晉保送上壘，2出局後林承飛的2分打點全壘打，一棒扳平戰局。

6局上兄弟再靠著王威晨、陳子豪兩支安打得分，然而6局下猿隊2出局攻占三壘，兄弟故意四壞保送梁家榮、要抓下一棒林子偉，結果林子偉敲出中外野方向飛球，兄弟二壘手王政順不斷退後但接不到球，形成巧妙安打追平。

比賽再次回到原點，而且一路延續到延長賽，10局上1出局後，岳政華先敲安上壘，接著發動盜壘並靠捕手張閔勛傳球失誤，一口氣站上三壘，2出局後王政順敲出三壘滾地球再造成失誤，讓岳政華跑回超前分，王政順再靠暴投上二壘，陳文杰安打敲回第2分。

呂彥青在9局下登板，雖然2出局後被陳晨威敲出二壘打，但在故意保送陳俊秀後，解決代打的林泓育；10局下續投，1出局後又被梁家榮敲二壘打，

兩隊先發投手都無關勝敗，兄弟艾里歐7局被敲8支安打，丟掉3分仍是優質先發，猿隊威能帝7局被敲6支安打，投出9次三振，丟掉3分有2分是責失。