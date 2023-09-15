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中職／艾里歐手套的「B」太顯眼？裁判認定沒問題
中信兄弟隊先發投手艾里歐今天使用的手套顏色受到關切，紅色為主體的手套上面印了一個黃色、大大的「B」字，也是球隊Logo，裁判一度開會討論，最後決定放行。
今晚在桃園棒球場的兄弟與樂天桃猿隊之戰，2局下艾里歐上場前，猿隊總教練曾豪駒對其使用的手套顏色有疑慮，主審接著召集裁判討論，最終決定並無違規，讓他繼續使用。
根據中職規章，投手之手套顏色除夾條滾邊外不得使用白色、灰色或正反不同之顏色，手套上不得有反光材質或過大商標而影響打者視線；艾里歐手套上雖有不同顏色，但並未違規。
去年球季就曾有投手手套違規，富邦悍將隊投手李子強的馬卡龍綠色手套被認定顏色太淺，不得使用，猿隊投手豪勁的粉紅色手套是女兒所設計，然而因手套外緣為粉色，內裡則是黑色，無法使用。
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