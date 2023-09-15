中職／高國輝引退看新聞才知 蔣智賢感動他記得自己的「M3」

高國輝決定告別選手生涯，蔣智賢看新聞才知道，想起在新聞發布前幾天，高國輝曾說過奇怪的話，「要我好好加油，我想說奇怪，不是要一起加油。」高國輝記得屬於蔣智賢的魔術數字「3」，讓他想起來還是心暖暖的。

蔣智賢在二軍待了3個月，今天終於等到重返一軍，他過去常駐二軍多因傷勢，今年在健康狀態下卻遲遲未等到「升」機，來自隊友的鼓勵沒少過，高國輝、王勝偉都告訴他繼續堅持、不要放棄。

熱身賽打擊狀況火燙，卻未能延續到開季，蔣智賢試圖找出原因，「心結吧！也快要一年沒出賽，熱身賽打很好，開季時忘記踩剎車，覺得可以打很好，油門踩太大力，導致表現沒有很好。」在二軍期間持續調整，「掌握度要再細膩一點，很多很好的球miss掉。」他也坦言，去年的肩傷問題仍有心魔在，「開過刀，心理上還是會怕怕的，學長也是鼓勵我要去突破，沒辦法突破會一直困在那個狀態。」

高國輝今年打完退役的消息，成為棒球圈近期的重大新聞，他事前並未告訴隊友，蔣智賢也是看到新聞才知道，「在那之前幾天，他有告訴我要好好加油，我想說奇怪，不是要一起加油。」

最令蔣智賢感動的是，高國輝說著「你還差3支，要好好咬住，不要留下遺憾 。」蔣智賢一開始沒聽懂，後來才意會過來他是指中職生涯百轟，「他知道我等了滿久吧！知道我還差3支，我還滿感動。」他坦言，要記住別人的數據，不是那麼容易的事，「感覺我在他心裡有個位置。」

蔣智賢回憶，從國一時在家裡烤肉就初識高國輝，旅外比較少碰面，印象中沒有同場比賽過，來到富邦悍將隊後與他成為隊友，談到與他從對手變隊友的最大差別，他說：「不用再接那麼強勁的滾地球啊！都快守到草皮去了。」