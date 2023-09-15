中職／撞到303轟高牆 林立頭暈一周仍無法出賽

樂天桃猿隊今天回到主場迎戰中信兄弟隊，林立依舊板凳待命，從9月7日跑壘時與林智勝衝撞後，腦震盪的後遺症還沒全好，總教練曾豪駒說：「跑動的時候還是有些暈眩。」

林立上周跑向一壘時，與要接球的林智勝迎面撞上，接下來雖在10日一度重返先發，但僅打2打席退場，之後都未再出賽，今天依舊續坐板凳。

經過1周時間林立仍有些頭暈，曾豪駒表示，都有去醫院檢查，只不過腦震盪後遺症來說，還是會有不時暈眩，「他的身體有一天比一天好，賽前練習都可以，只是跑動的時候還是會有點暈眩。」

當時林立形容撞上林智勝彷彿撞上一堵牆，曾豪駒今天也只能苦笑：「303轟這道牆真的是滿高的，目前來說，頭暈的狀況還不確定會持續多久，會每天跟他確認狀況如何，等他慢慢恢復，不要冒險。」

林立與林子偉下周就要去亞運中華隊報到，但仍可在25日搭機前往杭州前，還是可在中職出賽，曾豪駒認為，職棒球員能夠維持比賽手感是好事，但接下來的戰力缺口，郭永維、馮健庭、楊晉豪、楊家勝都是可能接替的人選。