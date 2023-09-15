中職／黃保羅隨隊預備 有郭俊麟、李子強可組雙先發

富邦悍將隊黃保羅隨隊一軍，總教練丘昌榮指出考量，在於中繼近期戰力吃緊，將郭俊麟、李子強放到長中繼，輪值若有需要，可能會讓黃保羅適時扛起先發，「會讓他以先發出賽，不管3局、5局都好。」

悍將今天異動2人，降下王苡丞、戴云真，升上劉俊豪、蔣智賢；還有兩位年輕好手隨隊練球，今年第一指名的王念好今天因要參與入隊儀式來到球場，直接換上練習衣參與練球，去年的第一指名黃保羅也隨隊。

丘昌榮表示，王念好明天就會到二軍報到，本季是否升上一軍「開箱」，再看他報到後的身體、肌力狀況；黃保羅則是因應近期投手的需求。

丘昌榮指出，陳冠勳、岳少華都是第一年有這麼長局數的出賽負荷，最近把郭俊麟、李子強調去牛棚支援，因此拉上黃保羅預備。

「會讓他先發出賽，不管是3局、5局都好。」丘昌榮表示，讓黃保羅持續先發出賽，對他未來會比較好，加上牛棚有了郭俊麟、李子強兩個長中繼後，就能朝雙先發的概念安排。