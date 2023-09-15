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中職／悍將升上劉俊豪、蔣智賢 王苡丞回二軍餵出賽

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
劉俊豪回到一軍。 記者季相儒／攝影
劉俊豪回到一軍。 記者季相儒／攝影

近期4連不勝的富邦悍將隊，今天進行選手異動，升上蔣智賢、劉俊豪，降下王苡丞、戴云真，下半季常駐一軍卻甚少出賽的王苡丞，將回到二軍維持出賽。

總教練丘昌榮表示，昨天教練團開會討論，覺得王苡丞留在一軍沒有很多機會，讓他回去二軍維持出賽，對他未來會比較好。

王苡丞下半季都在一軍名單中，但存在感相當低，被下放二軍才有更多出賽機會。 記者季相儒／攝影
王苡丞下半季都在一軍名單中，但存在感相當低，被下放二軍才有更多出賽機會。 記者季相儒／攝影

王苡丞下半季都在一軍名單中，但存在感相當低，僅出賽39打席、34打數，敲出4安打包括1支全壘打、2支二壘打，打擊率0.118。

戴云真前天守備時，面對在中外野落地後一個彈跳的球發生「撲街」失誤，也在今天的下放名單中。丘總指出考量，在於二壘需要人手（劉俊豪），因為接下來申皓瑋向杭州亞運中華隊報到，「需要王正棠去外野，才會這樣對調，二軍那邊是回報俊豪二壘OK。」

丘昌榮指出，申皓瑋屆時的外野空缺，寄望周佳樂、于森旭、王正棠補上，其中又以王正棠的經驗、攻擊能力較好。

蔣智賢則因二軍回報打擊近況不錯而升上一軍；被進一步問到高國輝在9月30日引退賽前就升上一軍的可能性，丘總表示，應該就是等引退賽。

江國豪昨天先發投到第5局因左前臂緊繃提前退場，狀況並無大礙，只是當下有點抽筋，導致投球不好施力，因此提前換下，仍留在一軍名單中。

杭州亞運中華隊 丘昌榮 劉俊豪

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