中職／蘭道爾連2場剋悍將不輕敵 獅5連勝貢獻2勝

統一獅隊新洋投蘭道爾的生涯初登板就奪勝，到今天再登板又以7局無失分好投封鎖富邦悍將隊，幫助獅隊以6：0贏球，這段期間獅隊取得5連勝，總教練林岳平希望9月球隊的好表現能夠拉抬氣勢，「因為後面賽事會越來越重要」。

蘭道爾來台後兩次登板剛好都對上悍將，第1次是6局被敲6支安打掉1分，今晚則是7局被敲3支安打無失分，兩場合計5次三振，卻能適時抑制失分，與他的投球型態有關。

林岳平表示，蘭道爾投球很「老練」，懂得如何分配球路高低、快慢，「讓對方打者不好掌握擊球點，今天也靠守備幫忙。」餅總更點出，7局下2出局二壘有人時，潘傑楷能夠守住三壘滾地球是比賽關鍵，「如果失誤，戰況會不一樣。」

蘭道爾也表示，自己的投球策略就是把球丟到想要的位置，結果交給隊友幫忙，不用去強求要靠自己做到一切，第2場先發能夠有更好的成績，原因是自己不會那麼緊張了，來到台灣後也倚賴洋將分享資訊，今天則感謝捕手陳重羽的引導，「知道對上富邦悍將打線，沒有失誤空間。」