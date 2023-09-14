中職／獅有「得點圈老鬼」 陳鏞基笑談40歲體能課題

統一獅隊陳鏞基今年化身「得點圈老鬼」，好表現讓他成為東山再起獎熱門人選，今晚2支二壘打、3分打點的演出，幫助獅隊取得5連勝，抓好出賽與體能的平衡成為重要課題，陳鏞基笑說：「畢竟我也40歲了。」

獅隊今天以6：0擊敗富邦悍將隊，前3分都是陳鏞基打下，分別是4局上的二壘打，以及7局上2出局、滿壘時的二壘打，生涯第17次單場2支二壘打，也是本季第2次，上一次陳鏞基出現單季2次以上單場2支二壘打，已經是2015年。

陳鏞基今年得點圈打擊率4成15，高居全隊第1，35分打點也排隊內第三，他知道後有點嚇一跳，沒想到有這麼好，「得點圈有人的時候心態上會比較積極一點，不太去等待，希望自己能夠更專注去攻擊。」

總教練林岳平表示，陳鏞基前兩年打擊狀況比較不好，所以出賽數比較不多，「今年確實攻擊面很穩定，但考量連續出賽，也是要適時讓他休息。」

陳鏞基笑說，自己也40歲了，賽季中的體能調節當然很重要，「訓練時不用勉強自己做得跟年輕人一樣，只要能夠應付比賽就好，這點教練團給我很大的空間。」

相較前兩年，今年能維持穩定手感的原因，陳鏞基要感謝打擊教練馬修爾跟潘武雄的協助，「他們會督促我，有時候動作跑掉，會幫助我去修正。」

另一點是每天做一樣的事情，陳鏞基說，這件事雖然說起來簡單，「但有時候場上遇到壓力，不一定能照想的去做，要讓自己頭腦跟身體能夠保持一致。」