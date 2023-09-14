日職／日本肯德基恭喜阪神封王 呼籲別拋肯德基爺爺

日本職棒阪神虎隊今天奪得暌違18年的中央聯盟優勝，也讓人想起當年將「肯德基爺爺」拋入河中的瘋狂慶祝行為，日本肯德基恭喜阪神虎隊封王的同時，也提醒「現實生活中可不要拋肯德基爺爺喔」。

阪神隊今天以4：3擊敗宿敵巨人隊，在主場甲子園球場品嚐勝利的果實，也是自2005年以來再次在央聯封王，下個目標是自1985年後未曾拿下的「日本一」頭銜。

1985年是阪神隊史第一次拿下「日本一」激情的虎迷聚集在大阪地標道頓堀，紛紛跳入河中慶祝，就連附近肯德基店門口的肯德基爺爺雕像也被丟進河裡後失蹤，之後阪神未曾再奪「日本一」，也浮現「肯德基爺爺魔咒」之說。

今天大阪警方特地安排1300名警力在道頓堀警戒，雖然阪神封王當下人潮洶湧，但並未出現脫序狀況，而肯德基日本官方X（原名推特）也特別po出肯德基爺爺被眾人拋起的照片，恭喜阪神封王，也在附註強調「現實生活不要拋肯德基爺爺喔」。