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中職／江國豪控球失準提前退場 悍將：右前臂緊繃
富邦悍將隊先發投手江國豪今天第5局投到一半突然被換下場，用球數也不多，引起球迷疑惑，球團解釋，江國豪因右前臂緊繃，先退場休息。
悍將今晚在新莊主場面對統一獅隊，悍將以0：1落後進入5局下，江國豪投出2次四壞保送，但靠對手盜壘失敗，形成2出局一壘有人，再對決陳傑憲時又是2顆壞球走在前，隨後教練團喊出暫停，溝通後將江國豪換下場。
悍將球團稍後表示，江國豪因右前臂緊繃，先退場休息，再觀察後續狀況。江國豪留下4.2局被敲2支安打，丟掉1分的成績退場，此戰投出2次三振，但有4次四壞、1次觸身球保送，控球不太理想。
悍將今年先是江少慶因右手肘內側韌帶損傷脫離戰線，導致先發人手吃緊，目前一軍土投由陳仕朋、江國豪、郭俊麟撐住輪值，原本考慮讓郭俊麟重返中繼，但今天江國豪投到一半卻出現狀況。
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