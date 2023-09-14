中職／江國豪控球失準提前退場 悍將：右前臂緊繃

富邦悍將隊先發投手江國豪今天第5局投到一半突然被換下場，用球數也不多，引起球迷疑惑，球團解釋，江國豪因右前臂緊繃，先退場休息。

悍將今晚在新莊主場面對統一獅隊，悍將以0：1落後進入5局下，江國豪投出2次四壞保送，但靠對手盜壘失敗，形成2出局一壘有人，再對決陳傑憲時又是2顆壞球走在前，隨後教練團喊出暫停，溝通後將江國豪換下場。

悍將球團稍後表示，江國豪因右前臂緊繃，先退場休息，再觀察後續狀況。江國豪留下4.2局被敲2支安打，丟掉1分的成績退場，此戰投出2次三振，但有4次四壞、1次觸身球保送，控球不太理想。