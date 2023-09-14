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日職／「那個」到手！阪神睽違18年央聯封王 再拚「日本一」破咒

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
阪神虎隊擊敗巨人在央聯封王。 阪神虎隊官方網站
阪神虎隊擊敗巨人在央聯封王。 阪神虎隊官方網站

在甲子園棒球場球迷大喊「那個」的歡呼聲中，日本職棒阪神虎隊奪得隊史第6次中央聯盟優勝，以4：3擊敗宿敵巨人隊，11連勝之姿終結睽違18年的乾旱期，接下來是挑戰相隔38年的隊史第二次「日本一」，要終結「肯德基爺爺魔咒」。

賽前阪神虎隊戰績79勝44敗，領先第二名的廣島隊13場勝差，魔術數字剩下1，代表今天有三種封王方式，一是阪神贏球、二是廣島輸球、三是兩隊都和局，阪神不用等另一場比賽，快意封王，刷新2009年9月13日封王的隊史最速紀錄。

今天開賽前5局雙方都沒能得分，阪神在4局下錯過無人出局、滿壘的機會，當時佐藤輝明吞下三振，但6局下他沒錯過，在大山悠輔先以高飛犧牲打突破僵局後，佐藤再炸出一發兩分砲，拉開差距；7局上巨人隊岡本和真、9局上坂本勇人兩發陽春砲，讓虎迷嚇出冷汗，但未逆轉戰局。

佐藤輝明連兩天開轟，昨天才以滿貫砲幫助阪神贏球，今天更轟出本季第20轟，成為日職史上第一位生涯前3季都達到20轟的左打，加入右打則是史上第7人，與原辰徳、清原和博等傳奇打者並肩。

這是阪神隊自2005年後，再次取得央聯優勝，而隊史在1985年奪得「日本一」時引發球迷暴動，湧進道頓堀跳河慶祝，就連肯德基爺爺雕像也被丟進河裡後失蹤，之後多年未能再次取得「日本一」，也浮現「肯德基爺爺魔咒」之說。

阪神雖在2003、2005年陸續奪得央聯優勝，讓長期悲情獲得舒緩，今年再次取得久違的榮耀，大阪警方賽前就安排1300名警力在道頓堀警戒，以防充滿激情的球迷又暴動。

阪神虎隊今年迎接岡田彰布重掌兵符，也是2005年率隊優勝的教頭，只不過2008年離開阪神後，2010到2012年轉至歐力士隊執教，之後都擔任球評，長時間的空窗期也讓外界對他重出江湖抱有疑慮，如今確定是多慮了。

今年阪神隊喊出「ARE」的口號也與岡田彰布有關，為了避免給球員壓力，岡田習慣用日文的アレ（那個）代指優勝目標，甚至成為隊內流行語，而今年阪神口號代表Aim（目標）、Respect（尊重）、Empower（賦能），ARE唸起來就跟日文的アレ一樣。

阪神虎 佐藤輝明 巨人

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