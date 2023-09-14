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中職／意外造就主審美技 陳重羽遭虧「撞裁判沒被趕」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊陳重羽昨晚本壘攻防戰中，意外造就主審「最佳判決」。記者陳正興／攝影
統一獅隊陳重羽昨晚本壘攻防戰中，意外造就主審「最佳判決」。記者陳正興／攝影

昨晚統一獅隊與富邦悍將隊之戰，一場本壘攻防焦點全被主審搶走，翻滾一圈後做出正確判決的動作，被誇「年度最佳判決」，只不過作為「肇事者」的陳重羽賽後被虧，可能是第一個衝撞裁判沒被趕出場的人。

有趣的場景發生在2局下，當時2出局、悍將隊攻占二三壘，投手古林睿煬暴投，三壘跑者申皓瑋先奔回本壘，捕手陳重羽回傳也暴傳，跑到三壘的林哲瑄跟進拚本壘，結果林金達在地上一個側滾翻後，判決林哲瑄被觸殺出局。

經過電視重播後，發現林金達是因為了要更換站位，剛好被從後補位的陳重羽撞上，才看起來像是在地上表演霹靂舞的地板動作，賽後陳重羽也收到不少訊息，大家紛紛傳這段影片給他看，陳重羽說：「有人就說，我怎麼衝撞裁判沒被驅逐出場。」

陳重羽表示，當下急著想跟古林睿煬交換位置，怕重要的投手因本壘攻防受傷，結果視線上沒注意，不小心撞到主審，「後來換局就有問他『還好嗎？』，他是說沒問題，我們都是新港人，平時就滿熟，他知道我不是故意的。」

只不過陳重羽也因為相撞，左大腿今天仍隱隱作痛，但今天生日的他仍準備好上場，「每年生日都在比賽中度過，我跟弟弟（陳重廷）都沒那麼在意生日，長輩的生日比較重要，自己也不太在意有沒有收到禮物之類的。」

陳重羽 林哲瑄 古林睿煬

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