日職／以前是職業球員！火腿球評轉播中用手套接界外全壘打

火腿隊昨天在主場迎戰歐力士隊，打者清宮幸太郎擊出右外野方向界外全壘打，正好被現場轉播的球評今成亮太接殺，登上日本X（推特）熱搜。

8局下火腿無人出局攻占滿壘，清宮幸太郎在1好1壞情況下，把歐力士投手吉田凌的內角球，拉到右外野深處，差點變成滿貫砲。令球迷驚訝的是，這球正好被球評今成亮太用手套接殺，今成亮太露出不敢置信的表情，並開心地向球迷分享喜悅。

火腿主場轉播席設在右外野標竿附近，實際上前面有放防護網，因此這顆球能繞過防護網，被今成亮太接到真的不簡單，他有準備手套也是關鍵。今成亮太受訪時說，「我們曾討論過球飛到這有多神奇，總是做好接球的準備。我們不知不覺戴上手套，因為我以前就是職業球員。」

現年36歲的今成亮太曾效力過火腿和阪神隊，2018年12月宣布退休，他笑說，「我的名字從未進入過熱搜。」