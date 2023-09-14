聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／以前是職業球員！火腿球評轉播中用手套接界外全壘打
火腿隊昨天在主場迎戰歐力士隊，打者清宮幸太郎擊出右外野方向界外全壘打，正好被現場轉播的球評今成亮太接殺，登上日本X（推特）熱搜。
8局下火腿無人出局攻占滿壘，清宮幸太郎在1好1壞情況下，把歐力士投手吉田凌的內角球，拉到右外野深處，差點變成滿貫砲。令球迷驚訝的是，這球正好被球評今成亮太用手套接殺，今成亮太露出不敢置信的表情，並開心地向球迷分享喜悅。
火腿主場轉播席設在右外野標竿附近，實際上前面有放防護網，因此這顆球能繞過防護網，被今成亮太接到真的不簡單，他有準備手套也是關鍵。今成亮太受訪時說，「我們曾討論過球飛到這有多神奇，總是做好接球的準備。我們不知不覺戴上手套，因為我以前就是職業球員。」
現年36歲的今成亮太曾效力過火腿和阪神隊，2018年12月宣布退休，他笑說，「我的名字從未進入過熱搜。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言