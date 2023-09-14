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世界盃女棒／陳曉梅敲逆轉三壘打 中華隊奪2連勝

中央社／ 台北14日電
賴巧綺先發6局好投。 截圖自WBSC官方推特
賴巧綺先發6局好投。 截圖自WBSC官方推特

世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽，今天中華隊在第3局靠著陳曉梅敲三壘安打逆轉戰局，且謝鈺瀅單場2支三壘安打，加上賴巧綺先發6局好投，終場以10比2擊敗委內瑞拉。

世界盃女棒小組預賽分A、B組舉行，中華隊分在B組與古巴、法國、日本、波多黎各和委內瑞拉同組，比賽在日本廣島舉行，採單循環賽制，前2名球隊晉級2024年世界盃決賽，1席外卡資格由國際排名決定。

中華隊昨天首戰以9比1擊敗古巴隊，今天則是與委內瑞拉交手，本來以1比2落後，不過在3局上展開反攻，透過四壞球、觸身球保送攻占一、二壘後，陳曉梅敲出三壘安打，帶有2分打點逆轉比分，之後林珈羽再敲1打點安打，取得4比2領先。

4局上謝鈺瀅敲出2打點三壘安打，拉開比分差距；謝鈺瀅於6局上又敲出1打點三壘安打，之後李詩芸再敲安打送回1分。7局上中華隊再添2分，終場就以10比2擊敗委內瑞拉隊，奪下2連勝，目前以2勝0敗暫居第1名。

中華隊此戰先發投手賴巧綺主投6局，被敲出6支安打，投1次保送、2次三振，僅失掉2分，奪下勝投；接著王筱蒨後援投1局也沒有失分。

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