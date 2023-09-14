中職／悍將好YOUNG生活節 24日「小薰」黃瀞怡來開球

富邦悍將攜手富邦人壽，邀請球迷們一起在9月23日（周六）、24日（周日）的「好YOUNG生活節」，一同愛護地球，23日賽前將由投入河川保育行列的好夥伴「無人機」開出好球，24日則由台灣癌症基金會的偏鄉守護大使「小薰」黃瀞怡擔任開球嘉賓。

人類生活所造成的各種垃圾約有8成也因為隨意丟棄、雨水沖刷等原因，隨著河水流進四面大海當中。富邦人壽近年與荒野保護協會攜手推動「河川廢棄物快篩調查」計畫，透過志工實際踏訪記錄下河岸垃圾分布、數量及種類等資訊，今年更進行產學合作導入無人機飛行協查，期待讓帶領民眾關懷各地河川的腳步加速，23日賽前將由「無人機」進行開球秀，帶給大家不一樣的開球體驗。

24日賽前邀請台灣癌症基金會的偏鄉守護大使「小薰」黃瀞怡擔任開球嘉賓，小薰2005年出道，憑藉著對演戲的熱情，橫跨影視戲劇後屢創佳績，更憑藉清新氣質與精湛演技征服大批粉絲的心，身為台灣癌症基金會公益代言人的她，將在新莊棒球場與大家見面，邀請悍將家人一同關懷偏鄉銀髮癌友的就醫路程，同時也將開出精彩好球。

想要保持年輕，除了好好照顧自己，關心需要幫助的人還能獲得不一樣的快樂！富邦人壽從2016年開始，連年與台灣癌症基金會攜手推動交通補助計畫，已經幫助將近2000名的偏鄉高齡癌友，減輕長途跋涉就醫治療的經濟負擔，去年更擴大推出交通媒合平台服務，希望幫助住在偏鄉地區的高齡癌友們，不只有錢搭車、還有車可以搭。

一起來和Fubon Angels過「好YOUNG生活節」，24日賽前將舉辦「好YOUNG拍照會」，當天只要購買悍將商品，最終消費金額達3000元，即可得拍照會號碼牌，當天將有4位Fubon Angels出席拍照會活動，與你一起留下最YOUNG的回憶！拍照會限額65名，每人每次限換一張，更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。