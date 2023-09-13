中職／上周變古林「瑞恩」 古林睿煬三振數掛蛋有原因
統一獅投手古林睿煬上周變成古林「瑞恩（Rain）」，兩度原訂先發都遇雨順延，導致相隔22天才在今天再次先發，雖然5局掉1分非責失看似不錯，警訊是全場0三振，總教練林岳平點出壞球過多，或許跟多日未戰有關。
古林睿煬今天面對富邦悍將隊，先發5局被敲4支安打，丟掉1分非責失，只不過投92球僅有56顆好球，有2次四壞，單場三振數本季首次掛蛋。
「表現不是很流暢，只是結果是好的。」林岳平表示：「上周下雨的關係，古林先發一延再延，這樣的表現是可以接受，只是壞球率高。」
「要謝謝野手。」古林睿煬表示，今天隊友不僅幫忙打下分數，守備也幫助不小，「有他們的幫忙，不然比賽結果搞不好不是這樣。」
雖然調整上或多或少受到因雨延賽影響，但古林睿煬認為投手都會碰到，自己仍要做好調整，跟過往最大差異在節奏不順、好壞球差異大，「這也導致常常壞球走在前面，不好抓打者。」
單場三振數掛蛋除了狀態不佳，古林睿煬也表示，今年在投球策略上有調整，希望盡量讓守備去處理，才能增加投球局數，但同時能維持好球率對他來說最理想。
古林睿煬獲選亞運中華隊，中職球員預計21日起陸續報到，但在25日搭機前還可以在母隊出賽，古林預計再投1場才會出發去杭州，他說：「能丟就幫助球隊贏球，報到之後再說。」
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