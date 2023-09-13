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中職／吉力吉撈三壘打誘發超前分 龍隊中止3連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出三壘打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出三壘打。圖／味全龍隊提供

味全龍隊靠著6名投手輪番上陣適時止血，生涯首度打第1棒的吉力吉撈鞏冠敲出三壘打，連接林智勝的高飛犧牲打，今晚在斗六棒球場以4：3擊敗中信兄弟隊，中止3連敗，戰績也爬回聯盟第二，距離樂天桃猿隊還有1.5場勝差。

兄弟前段採取「全壘打戰術」， 1局上詹子賢、3局上岳政華兩發陽春砲，取得2：0領先；不過4局下龍隊4支安打反擊，蔣少宏、陳品捷兩支二壘打攻下3分。

1分差的比賽，兄弟在7局上陳子豪的二壘打一度追平，不過7局下吉力吉撈．鞏冠開局一支三壘打，1出局後林智勝的高飛犧牲打再次為龍隊要回領先。

龍隊先發投手錡龍5局被敲6支安打，丟掉2分無關勝敗，後續呂詠臻0.2局、羅華韋0.1局沒掉分，王躍霖0.1局掉1分，王維中接手1.2局無失分踩煞車，陳冠偉把關最後1局，守住勝利。

樂天桃猿 味全龍 吉力吉撈 林智勝 鞏冠

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