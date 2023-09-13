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中職／賽前性別趴富藍戈迎接小公主 「台灣製造」不叫阿強

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊今天賽前為洋投富藍戈舉辦性別派對，結果將要迎接「小公主」到來。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天賽前為洋投富藍戈舉辦性別派對，結果將要迎接「小公主」到來。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天賽前有場別開生面的活動，洋投富藍戈將球打爆噴出粉紅色粉末，揭曉將有「小公主」要加入家族，選在7年前向太太告白的日子在球場辦性別派對，迎接新生兒的到來，他也笑說，女兒是「台灣製造」。

中職過去未曾在球場辦理過新生兒性別揭曉派對，但富藍戈在美職、墨西哥聯盟都曾看過，跟悍將總經理陳昭如商量後獲得同意，富藍戈說：「很謝謝富邦球團讓我完成這件事，無論教練、球員、球團人員，都是我在台灣的家人。」

由於是太太投出包含代表性別顏色粉末的球，富藍戈要把球打爆才能揭曉，他笑說：「很擔心打不到，活動前有特別去練習，結果投打都有完美，尤其太太表現得比我更好一些。」

富邦悍將隊今天賽前為洋投富藍戈（中）舉辦性別派對前，先恭喜他獲得8月月MVP。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天賽前為洋投富藍戈（中）舉辦性別派對前，先恭喜他獲得8月月MVP。記者陳正興／攝影

富藍戈另外也感謝翻譯這一路上的陪同，由於夫妻都不能知道性別，看診時都由翻譯陪同，也負責保密，富藍戈說：「很期待這一刻，自己有感覺到，猜對性別很開心。」

富藍戈更要感謝太太一路的支持、陪伴，7年前的9月13日自己向太太告白，「就是在家鄉的海邊，問她要不要當我女朋友，很簡單的。」如今兩人攜手走到現在，一起迎接新成員的加入，女兒預產期是在明年1月中下旬。

富藍戈跟陣中投手李子強感情很好，開玩笑說小孩要取名「阿強」，但女孩兒似乎不太適合，他今天也笑說：「先不叫阿強了。」至於是否考慮取個中文名字，富藍戈說：「或許喔，這是很好的主意，因為她也是台灣製造。」

富邦悍將隊今天賽前為洋投富藍戈（左四）舉辦性別派對，結果將要迎接「小公主」到來。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天賽前為洋投富藍戈（左四）舉辦性別派對，結果將要迎接「小公主」到來。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天賽前為洋投富藍戈舉辦性別派對，富藍戈與太太在場上大方「放閃」。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天賽前為洋投富藍戈舉辦性別派對，富藍戈與太太在場上大方「放閃」。記者陳正興／攝影

富邦悍將 中職

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