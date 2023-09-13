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中職／陳韻文胸肌發炎下二軍 餅總：胡智爲先支援牛棚
統一獅隊前天將守護神陳韻文下放二軍，總教練林岳平今天賽前透露，原因是胸肌附近發炎，第9局由誰上要見招拆招，胡智爲這周先支援牛棚，預計下周重返先發。
「韻文的狀況，跟之前下二軍的症狀雷同。」林岳平今天談到下放陳韻文時表示：「復出時間目前還未確定，重點是他在賽季後段能夠健康，所以有狀況就讓他下二軍休息。」
至於留下來的9局關門任務，林岳平表示，就是全員皆兵，陣容裡面可以投的，都要視情況備戰，就看第9局推出誰就是誰。
胡智爲8月因傷脫離戰線，9月10日以中繼身分登板，林岳平表示，由於本周只有4場比賽，因此前2場還是安排胡智爲在牛棚待命，下周就能夠回到先發輪值，「除非牛棚戰力有狀況，還需要他的支援。」
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