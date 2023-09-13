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中職／姚冠瑋相撞後腰傷下二軍「走路就會不舒服」
富邦悍將隊捕手姚冠瑋昨天與隊友相撞，被擔架抬出場，經檢查後輕微腦震盪加上眼角紅腫，主要問題在腰部拉傷，因此先下放二軍等待復原，姚冠瑋今天仍在一軍隨隊「目前走路就會不舒服」。
悍將隊昨天在新莊棒球場與樂天桃猿隊之戰，7局上出現驚悚畫面，林政華點向一壘界外區的小飛球，一壘手范國宸、捕手姚冠瑋都上前接球，兩人視線專注在球上，結果直接互撞，姚冠瑋一度呼吸困難，退場送醫治療。
悍將總教練丘昌榮今天透露姚冠瑋的檢查狀況，也將他先下放二軍休養，「應該休息一下，等到消腫後就好了。」姚冠瑋留下的空缺則從二軍拉上豊暐遞補。
回憶當時撞擊場景，姚冠瑋說，兩人都專注在抓出局數，到最後才知道誰有機會接到，「國宸的機會比較好一點，但發現的時候已經來不及。」
被撞到當下呼吸困難，姚冠瑋以為胸口傷勢比較嚴重，但最後檢查發現腰部影響較大，到今天走路就會不舒服，「醫生說是拉傷，周五回診會再檢查一下，頭當下會有點暈，但後來稍晚就好了，今天已經沒問題。」
姚冠瑋下二軍至少要休10天，戴培峰可能21日就要赴亞運中華隊報到，24日就要出發，代表悍將捕手會有長時間的空窗期，丘總說：「一軍先發任何一個人都很重要，板凳還沒那麼深，希望每一位都健健康康。」
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