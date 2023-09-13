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世界盃女棒／黃巧芸投打俱佳 中華隊首戰擊退古巴

中央社／ 台北13日電
世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽今天開打，中華隊首戰旗開得勝。 截圖自WBSC官方推特
世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽今天開打，中華隊首戰旗開得勝。 截圖自WBSC官方推特

世界盃女子棒球錦標賽B組小組賽今天開打，中華隊首戰對上古巴隊，黃巧芸演出投打俱佳表現，先發投5局沒有責失分，攻擊方面也敲雙安，終場中華隊以9：1擊敗古巴隊。

世界盃女棒小組預賽分A、B組舉行，中華隊分在B組與古巴、法國、日本、波多黎各和委內瑞拉同組，比賽在日本廣島舉行，採單循環賽制，前2名球隊晉級2024年世界盃決賽，1席外卡資格由國際排名決定。中華隊此次由「接棒未來女子棒球隊」為主體參賽，總教練為黃明輝。

中華隊今天首戰對上古巴隊，雖然1局上就被古巴攻下1分，不過中華隊在下個半局馬上反攻，謝鈺瀅敲出三壘安打之後，李詩芸敲一壘安打送回追平分，之後黃巧芸再敲1打點二壘安打，台灣隊取得2比1領先。

中華隊於3局下再添1分，4局下更是靠著3支安打、保送及投手犯規，攻下4分大局，6局下再得2分，終場中華隊就以9：1擊敗古巴隊，明天將與委內瑞拉隊交手。此戰陳曉梅、黃巧芸都有雙安演出，陳曉梅包辦1打點、3得分，黃巧芸則是2打點、2得分。

中華隊先發投手黃巧芸今天主投5局，被敲出5支安打，投1次保送、2次三振，失掉1分非責失分，最後奪下勝投；接著陳頎棻、陳琪蓉登板各投1局，也都沒有失分。

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