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日職／稻葉篤紀結束視察返日 曝將繼續關注曾峻岳和孫易磊

聯合新聞網／ 綜合報導
稻葉篤紀已結束視察，昨天返日表示會持續關注U18中華隊孫易磊與悍將曾峻岳兩名火球男。 聯合報系資料照
稻葉篤紀已結束視察，昨天返日表示會持續關注U18中華隊孫易磊與悍將曾峻岳兩名火球男。 聯合報系資料照

日本火腿隊總經理稻葉篤紀日前訪台，親自到球場見證富邦悍將隊曾峻岳及U18中華隊王牌孫易磊投球。據日媒《日刊體育》報導，稻葉篤紀已結束視察，昨天返日表示這2位火球男實力強大。

稻葉篤紀9月4日到新莊球場，曾峻岳也上場投出1局無失分表現。稻葉6日先前往洲際球場觀賞U18中華隊和波多黎各比賽，孫易磊登板飆出153公里火球平當時紀錄，下午則拜會富邦悍將球團討論曾峻岳赴日發展一事。

7日稻葉再度進場觀察孫易磊投球，他對上美國飆出生涯最速155公里。稻葉也到新莊球場看曾峻岳，他飆出3K順利完成關門任務。

《日刊體育》報導指出，曾峻岳和孫易磊是本季日職海外自由球員的焦點之一，稻葉篤紀向媒體透露兩人都有150公里速球，實力相當強大，未來會有進一步討論，將密切關注他們的動向。

稻葉篤紀 曾峻岳

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