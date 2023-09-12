中職／首次拿MVP比投球緊張 曾峻岳知道躲不掉請星巴克

富邦悍將、樂天桃猿隊今天打滿12局以1：1和局收場，在這場沒有贏家的比賽，曾峻岳投2局無失分拿下單場MVP，第一次站上MVP頒獎台直言比投球還緊張。

此役兩隊都推出外籍左投先發，猿隊道博格投7局被敲5安打、失1分，悍將恩力則是6.1局被敲3安打、失1分；比賽以1：1進入牛棚決勝，兩邊表現都頗夠力，猿隊6任後援投手登板未失分，悍將則是依序啟用富藍戈、曾峻岳、李子強，皆守住1：1局面。

曾峻岳本季首度投2局不覺得累，「是還好，用球數比較少，天氣也沒那麼熱。」他表示，一開始上去時並不知道要投幾局，下一局繼續站上投手丘，「就是一樣積極進攻好球帶，盡量用最少球數解決打者。」

後援投手在爭取單場MVP上往往是比較容易被忽略的一群，但曾峻岳生涯還沒拿過，還是頗令外界吃驚，意外解鎖一項生涯第一次。

曾峻岳得知是自己後直言意外，第一反應覺得應該要給局數最多的恩力，被提醒可是道博格內容更好，一秒頓悟：「啊對吼！那不然給富藍戈，有守住危機。」他笑說第一次拿MVP跳舞，比投球還緊張，「只知道拿MVP要請星巴克，應該是躲不掉了。」